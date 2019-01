Icardi com multa pesada por chegar atrasado ao treino

Mauro Icardi pode ser o melhor marcador do Inter Milão e principal figura da equipa milanesa, mas regras são regras e nem mesmo esse duplo estatuto o 'safou' de ser alvo de uma pesada multa devido a um atraso na terça-feira.Segundo a Sky Italia, o avançado argentino de 25 anos apresentou-se depois da hora para o regresso ao trabalho, devido a um problema na ligação aérea entre Buenos Aires e Milão, e foi imediatamente colocado sob alçada disciplinar, vendo desde logo 'voarem' do seu salário 100 mil euros. O avançado, que é um dos capitães de equipa, ainda pediu desculpas pela situação, mas não escapou à mão pesada da equipa que representa desde 2013.Um episódio de indisciplina que se junta ao protagonizado por Radja Nainggolan em dezembro, e que aparece num momento em que Mauro Icardi e o Inter Milão continuam sem chegar a acordo para a renovação do contrato que liga as duas partes até 2021. Para juntar a tudo isto, Wanda Nara, a namorada e gestora da carreira do avançado, deixou no ar a ideia de que a novela pode estar muito longe do final, quando falou em vários interessados em Icardi e que o acordo para a renovação "está longe de ser alcançado".