Icardi censura assobios ao Inter: «Se não o amam quando perde, não o amam quando ganha»

Mauro Icardi não gostou de ver e ouvir as críticas dos adeptos, após o Inter ter perdido em casa frente ao Bolonha, por 1-0 , domingo, em jogo da 22.º jornada da Serie A, e deixou uma mensagem nas redes sociais censurando a atitude de quem deveria apoiar a equipa."Aceita de bom grado as dificuldades e obstáculos como passos importantes na escada do sucesso", começa por escrever, numa alusão à sexta derrota sofrida pelo Inter na Serie A."Se não a amam quando perde, não a amam quando ganha", instigando os adeptos.Recorde-se que a renovação de contrato de Icardi com o Inter tem sido uma ' novela ' com vários capítulos e ainda sem fim à vista, pelo menos oficialmente.No jogo de domingo também foi visível o mau ambiente entre o capitão do Inter, Icardi, e o treinador Luciano Spalletti.