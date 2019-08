Icardi 'explode': quer ser reintegrado e pede indemnização de milhões ao Inter

Não há forma de terminar a polémica em torno de Mauro Icardi. Quando as coisas pareciam caminhar para uma resolução e a solução Monaco surgia no horizonte, eis que o avançado contra-atacou: quer ser reintegrado de imediato nos trabalhos dos nerazzurri, mais concretamente nos treinos juntamente com a equipa e ser chamado aos jogos, e exige uma indemnização de 1,5 milhões de euros, revela a 'Gazzetta dello Sport'.A três dias do fecho do mercado, e depois de já ter garantido Lukaku e Alexis Sánchez para o ataque, o Inter procura ainda resolver a bicuda situação em torno do seu antigo capitão, afastado dos trabalhos há várias semanas. A decisão do atacante deixou surpreendidos os responsáveis do emblema italiano, que há muito reafirmam que Icardi é para 'despachar'.A situação de Icardi foi também abordada por Radja Nainggolan . Numa entrevista ao 'Corriere dello Sport', o médio belga considerou que o principal problema do argentino é a mulher. "O Mauro é um bom rapaz, mas alguém no balneário não perdoou os comentários que a mulher dele fez... Eu não a ouço, não vejo programas de futebol", disse o jogador.