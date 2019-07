Icardi furioso: «Vou ficar aqui mais dois anos a ganhar o meu salário»

Mauro Icardi abandonou sábado o estágio do Inter, que decorre em Lugano (Suíça) e para já vai treinar-se sozinho em Milão, falhando a viagem da equipa para a Ásia. Em comunicado, o clube italiano disse tratar-se de "uma decisão tomada de comum acordo", só que este domingo há outras versões na imprensa italiana.Segundo o jornal 'La Repubblica', o jogador não ficou nada satisfeito com a decisão do clube, que, como é sabido, quer vender o seu passe. De acordo com o jornal de Roma, o avançado ficou furioso e terá dito: "Vou ficar aqui por mais dois anos, a ganhar o meu salário, não vou para lado nenhum."O Inter Milão exige 60 M€ pelo avançado (metade do que pedia por ele na época transata), quantia que o Nápoles está disposto a pagar. O problema é mesmo... Icardi. O argentino continua irredutível! Em Itália só quer jogar na Juventus de Ronaldo.