Icardi provoca discussão entre Wanda e Cassano

A novela em torno de Mauro Icardi tem dado cada vez mais que falar e desta vez até levou a uma troca de palavras entre a mulher do jogador, Wanda Nara, e Antonio Cassano. O ex-avançado envolveu-se numa discussão com Wanda numa tertúlia emitida pela ‘Mediaset Italia’. "Spalletti não está louco, nem a direção... acho que o Icardi deve fazer as pazes, dar um aperto de mãos e ficar no clube até junho, pelo menos", disse Cassano, que foi logo interrompido pela argentina, de 32 anos. "Já chega! Ele não tem que fazer o que quer que seja. Vai todos os dias ao balneário com os fisioterapeutas. Escolheu sempre o Inter", destacou.Segundo o ‘La Repubblica’, o Inter Milão prepara para breve uma oferta de renovação para Icardi, mas que fará a cláusula de rescisão do jogador descer de 110 para 80 milhões de euros.