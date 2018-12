Icardi só vai receber prenda do Inter em janeiro: os valores do novo contrato do argentino

Mauro Icardi vai prolongar o seu vínculo com o Inter Milão. Em cima da mesa, segundo avança a 'Gazzetta dello Sport', estará um contrato até 2023 e um salário de seis milhões de euros líquidos por ano.O avançado e os responsáveis do clube italiano acordaram a celebração de contrato para os primeiros dias de janeiro. Recorde-se que já neste sábado, Wanda Nara, mulher e representante do jogador argentino, anunciou na sua conta de Twitter que estava a ler a renovação de contrato do marido . A partillha de informação sensível terá desagradado aos responsáveis do Inter, mas o desejo de ter Icardi fala mais alto.O argentino estava a ser seguido de muito perto por Real Madrid e Juventus. No entanto, a chegada de Beppe Marotta ao clube transalpino fez o processo acelerar e a novela em torno do futuro do jogador está prestes a terminar.