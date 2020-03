Icardi voltou a Itália no meio da pandemia e teve de se justificar nas redes sociais

Tudo começou numa publicação de Maxi López, onde o jogador do Crotone criticou duramente a Wanda Nara por ter decidido voltar a Itália na companhia de Icardi e dos seus cinco filhos, numa altura em que o país está a viver uma grave crise de saúde por causa do coronavírus. Num tom bastante duro, López aponta o dedo à sua ex-namorada por estar a colocar em risco os filhos de ambos, dizendo mesmo que esta não tomou consciência e que não se importou com as eventuais consequências dos seus atos.





E se Wanda Nara nada disse em resposta, Icardi decidiu quebrar o silêncio e fazê-lo nas redes sociais, assegurando em resposta a um seguidor que tudo foi feito de acordo com as regras. "Está permitido voltar ao teu local de residência. Obviamente que respeitei as medidas de segurança impostas pelo estado e sempre tendo em conta a segurança de cada um da minha família", garantiu o avançado, atualmente vinculado ao Paris SG.