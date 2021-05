Imprensa italiana coloca Carlos Vinícius como alvo de José Mourinho na Roma

Carlos Vinícius pode tornar-se num alvo da Roma na próxima janela de transferências, de acordo com 'La Gazzetta dello Sport'.





Segundo o jornal italiano, José Mourinho, recentemente anunciado como o novo treinador dos giallorossi, pode vir a promover mudanças profundas no plantel e é nessa equação que entra o avançado brasileiro.Os dois trabalharam juntos no Tottenham. Vinícius está nos spurs por empréstimo do Benfica, sendo que o clube londrino tem uma opção de compra fixada nos 45 milhões de euros. Tanto Carlos Vinícius como José Mourinho são agenciados por Jorge Mendes.