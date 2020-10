Imprensa italiana diz que Cristiano Ronaldo voltou a testar positivo à Covid-19

Cristiano Ronaldo voltou a testar positivo à Covid-19 nos dois testes efetuados esta terça-feira e, por isso, vai falhar o jogo de quarta-feira diante do Barcelona, segundo revela a 'Gazzetta dello Sport'. Trata-se de uma baixa de peso para a Vecchia Signora no duelo com os catalães, que assim não será palco do reencontro do craque português e de Leo Messi.





Na antevisão dessa partida, refira-se, já Andrea Pirlo havia comentado a situação, assumindo na altura que estava tudo dependente deste teste. "Temos de esperar pelo resultado. Creio que o saberemos esta noite. Primeiro temos de saber qual será e depois veremos. Por agora é tudo incerto e temos de esperar. Vamos ter de analisar, mas tendo estado quinze dias em casa não está em condições para jogar o jogo todo", havia dito o técnico, ainda sem saber do resultado destes testes.Lembre-se que Cristiano Ronaldo acusou positivo à Covid-19 pela primeira vez na véspera do jogo da Seleção Nacional diante da Suécia, no dia 13, tendo todos os testes posteriores dado resultado positivo, pese embora CR7 estar assintomático e bem de saúde - segundo reportou a Juventus.