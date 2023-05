Infantino ataca insultos racistas no jogo entre Atalanta e a Juventus

No final do jogo entre a Atalanta e a Juventus, no domingo, os adeptos locais insultaram Vlahovic com cânticos em que apelidavam de “cigano” o avançado sérvio da Juventus . E Gianni Infantino reagiu ontem de forma indignada.





“Não há lugar no futebol para o racismo ou qualquer outra forma de discriminação. O insulto racista proferido contra Dusan Vlahovic é absolutamente inaceitável. Não se trata de um incidente isolado e peço às autoridades competentes que garantam a aplicação de sanções severas para combater este tipo de incidentes e atuar como dissuasor” disse o presidente da FIFA numa mensagem no Instagram.