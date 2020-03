Insigne doou 100 mil euros para ajudar hospitais de Nápoles

Itália é por estes dias o país mais afetado pela crise do coronavírus e os últimos dias têm sido marcados por gestos de solidariedade que marcam a diferença. Depois de Valentino Rossi, que segundo a ANSA avançou com uma generosa doação ao hospital de Marche Nord, em Pésaro, agora chegam informações de solo transalpino que dão conta também da ação solidária de Lorenzo Insigne para com uma unidade hospitalar da região de Nápoles.





"Quero agradecer ao Lorenzo Insigne. É uma das pessoas mais ativas em Nápoles na hora de ajudar os hospitais. Dooeu 100 mil euros para lutar contra o coronavírus e ajudar os nossos hospitais", declarou Vincenzo de Luca, governador da região de Campania.