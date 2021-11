Insultos racistas dos adeptos da Roma a Ibrahimovic vão ser investigados

O Ministério Público italiano prepara-se para avançar com uma investigação em tornos dos insultos discriminatórios de que Ibrahimovic foi alvo por parte de adeptos da Roma na partida deste domingo, que o AC Milan venceu por 2-1 na capital romana.





De acordo com a Gazzetta dello Sport, representantes da estrutura judicial italiana na partida reportaram a situação e o Ministério Público vai agora, num primeiro momento, ouvir o 'Juiz Desportivo' da Serie A.Depois de marcar, aos 25 minutos, Ibrahimovic abriu os braços como gesto de festejo, tendo sido audível no recinto cânticos de 'cigano'. A situação repetiu-se por volta dos 55 minutos, aí com o sistema sonoro do Olímpico de Roma a ser utilizado de forma a tentar dissuadir a conduta.