Inter abre a porta à Juventus enquanto mantém guerra de palavras com Wanda Nara

Mauro Icardi continua a fazer a ser protagonista de uma das maiores 'novelas' italianas.O jogador mantém-se a trabalhar como jogador do Inter, mas o clube já o informou que não conta com ele. Wanda Nara, mulher e empresária do argentino, mantém a estratégia de fazer declarações dúbias, que levam a mais irritação por parte dos nerazzurri. Por outro lado, a Juventus parece ter conseguido aproximar-se do Inter para tentar iniciar negociações por Icardi.Segundo a 'Gazzetta dello Sport', no último fim de semana, Fabio Paratici, representante da Juventus, e Giuseppe Marotta, CEO do Inter, terão conversado por telefone. Este primeiro contacto é visto como um grande passo nas possíveis negociações, uma vez que estamos na última semana de mercado.Mas as declarações de Wanda Nara, também durante o fim de semana, dissendo que o Inter era a prioridade de Icardi - recusando mesmo diversas propostas - e que teriam incluivo pedido ao avançado para ficar. O que Giuseppe Marotta já veio desmentir: "Nego que alguém do Inter, e em particular [o presidente] Steven Zhang, tenha convidado Icardi para ficar. Ditámos uma estratégia precisa e assim continuaremos, sem que ninguém possa distorcer esta linha", referiu o CEO do Inter, após a vitória do Inter em casa com o Lecce.Icardi e Wanda Nara não marcaram presença no estádio, onde Lukaku, o novo camiosla 9 dos nerazzurri esteve em destaque, começando já a justificar os 65 milhões de euros investidos nele.