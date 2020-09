Inter afasta possibilidade de contratar Messi: «Não sei de onde podem vir essas ideias»

O internacional argentino Lionel Messi, que está a tentar desvincular-se do FC Barcelona, não está nos planos dos italianos do Inter, garantiu esta terça-feira o diretor desportivo do vice-campeão transalpino de futebol.

"Não sei de onde podem vir essas ideias [de contratar Messi]. Nenhum treinador, nem nenhum presidente não iria dizer que não quereria ter Messi na sua equipa, mas a realidade é muito diferente", disse Piero Ausilio, à cadeia Sky Sports, depois do avançado blaugrana ter sido associado pela imprensa internacional aos nerazzurri, assim como ao Manchester City e Paris Saint-Germain.

O diretor explicou que a "realidade do clube é a de um mercado cauteloso", baseada primeiro na venda de jogadores antes de um eventual investimento.

De acordo com a comunicação social argentina, o pai e agente de Messi viajou no dia de hoje de Rosario para Barcelona para se reunir com o presidente do clube catalão, com vista a desbloquear a saída do avançado.

O jogador de 33 anos, que marcou 634 golos e ganhou 34 títulos pelos culés, falhou o regresso aos treinos e também a bateria de testes à covid-19.

O impasse entre o vencedor de seis Bolas de Ouro e o FC Barcelona continua, numa batalha legal que diz respeito a uma cláusula no contrato do avançado que o permitiria sair sem acionar o valor de rescisão de 700 milhões de euros, algo que é disputado por clube e pela Liga espanhola.