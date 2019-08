Inter ameaça deixar Icardi dois anos sem jogar

Icardi tem recusado todas as propostas que têm chegado ao Inter e por isso o clube italiano parece ter feito um ultimato e caso o avançado argentino permanecça no clube estará sem jogar dois anos, o tempo que ainda tem de contrato com os nerazzurri.De acordo com a imprensa italiana, o Inter já comunicou a Icardi a decisão de não o deixar jogar mais com a camisola dos nerazzurri, uma forma de tentar pressionar o internacional argentino a sair.No entanto, também Icardi já tinha afirmado que que ficaria no clube , mesmo sem jogar.Icardi e Wanda Nara, sua mulher e emnpresária, ponderam avançar com um processo contra o clube por assédio moral.