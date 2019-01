Inter de Milão pede para ter crianças no estádio no jogo à porta fechada

O Inter de Milão, do português João Mário, apelou esta quarta-feira à Federação Italiana de Futebol e à Série A que permita ao clube receber crianças no estádio, no jogo do campeonato que terá de disputar à porta fechada.O clube foi punido com dois jogos à porta fechada, um na Liga diante do Sassuolo, em 19 de janeiro, e outro na Taça, frente ao Benevento, devido a cânticos racistas dos seus adeptos, que visaram o futebolista Kalidou Koulibaly, do Nápoles."Esta é uma importante iniciativa, que enviaria uma forte e clara mensagem contra todas as formas de discriminação e violência", justificou o clube no pedido enviado à Série A, para que crianças possam assistir ao jogo.Até ao momento, nenhum dos organismos respondeu ao pedido do Inter de Milão.No jogo com o Nápoles, em 26 de dezembro, além dos insultos a Koulibaly, morreu igualmente um adepto do Inter, em confrontos fora do estádio antes do início do jogo, que a equipa de Milão venceu por 1-0.