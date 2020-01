Inter disposto a dar 23 milhões de euros por Eriksen

Christian Eriksen poderá rumar a Itália já este mês. Segundo a imprensa italiana, o empresário do médio está em Milão, a negociar com o Inter.





De acordo com o 'Tuttosport', o Inter está disposto a oferecer 23,5 milhões de euros pelo médio dinamarquês, que lembre-se está em fim de contrato com o Tottenham.Eriksen, que já fez saber não querer renovar contrato com o Tottenham, agora orientado por José Mourinho, é um dos futebolistas mais pretendidos no momento, com Juventus e Real Madrid também a manifestar interesse.