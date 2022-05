Inter e Milan dão exemplo de fair-play nas redes sociais: «Foi uma grande luta este ano»

Obrigado, @Inter. Foi uma batalha emocionante até o fim. Boa sorte na próxima temporada. https://t.co/4wrGxAKow3 — AC Milan BR (@acmilanbr) May 22, 2022

Apesar da grande rivalidade existente entre os dois clubes, Inter e Milan deram uma lição de fair-play nas redes sociais horas depois de os rossoneri assegurarem o Scudetto italiano numa disputa que durou até à última jornada do campeonato."Parabéns ao Inter. Foi uma grande luta este ano. Vemo-nos na próxima temporada", escreveu primeiro o Inter Milão nas suas páginas oficiais do Twitter, ao que o rival respondeu: "Obrigado, Inter. Foi uma batalha emocionante até ao fim. Boa sorte na próxima temporada."Para além do Inter, o Milan recebeu ainda os parabéns por parte da Juventus. "Parabéns ao Milan por ter conquistado o Scudetto esta temporada", escreveram os bianconeri, também no Twitter. "Obrigado, Juventus!", responderam os milaneses.