Inter Milão em quarentena após teste positivo de Rugani

O Inter Milão anunciou ao fim da noite a decisão de suspender todas as suas atividades na sequência do caso positivo de coronavírus de Daniele Rugani. Uma decisão tomada devido ao facto de o defesa da Juventus ter feito parte da comitiva da Vecchia Signora no duelo de domingo entre ambas as equipas, no qual acabou por não sair do banco.





"Depois do anúncio feito pela Juventus de que o seu jogador Daniele Rugani tinha testado positivo ao COVID-19, o Inter anuncia que todas as suas atividades desportivas estão suspensas até informação em contrário. O clube está a tomar todas as medidas necessárias", pode ler-se no comunicado dos milaneses.