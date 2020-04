Inter pede a jogadores estrangeiros que regressem a Itália

Ainda não há certezas quanto ao regresso da Serie A italiana mas o dia 17 de maio é a data que está em cima da mesa e muitos clubes já pensam em voltar ao trabalho nas próximas semanas apesar da pandemia provocada pelo novo coronavírus.





Nesse sentido, a 'Sportmediaset' adianta que o Inter Milão pediu aos seis jogadores estrangeiros que saíram de Itália durante a quarentena que regressem ao país até domingo e outros emblemas devem seguir o exemplo dos nerazurri. Lukaku, Brozovic, Handanovic, Eriksen, Ashley Young, Moses e Godín rumaram aos respetivos países para se juntarem às respetivas famílias e têm agora ordens para 'regressar à base'.Recorde-se as medidas de combate à pandemia obrigam os jogadores a ter de cumprir um isolamento de 14 dias a partir do momento em que aterrarem em Itália, pelo que só depois desse período poderão ter uma rotina normal.Está previsto que os clubes possam retomar os treinos no final deste mês de abril, primeiro com moldes individuais e posteriormente em grupos, mas tudo depende de da forma como a pandemia evoluir nas próximas semanas.