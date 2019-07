Inter pode apostar em Rafael Leão se falhar contratação de Lukaku

A 'Gazzetta dello Sport' escreve esta quinta-feira que o Inter pode apostar em Rafael Leão se as conversações com o Manchester United por Romelu Lukaku não chegarem a bom porto.O treinador Antonio Conte quer o avançado belga, mas os 83 milhões de euros pedidos pelos red devils estão a travar o avanço das negociações. Os responsáveis nerazzurri tentam a todo o custo baixar aquele valor, mas a intransigência do clube inglês já os leva a olhar para outras opções.E é aqui que entra o português, ex-jogador do Sporting. Segundo o jornal italiano, Rafael Leão é visto como como uma boa opção. Jovem e com boa margem de progressão, marcou 8 golos na última época pelo Lille.O clube francês pede 40 milhões de euros pelo seu passe.