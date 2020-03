Inter rejeita 70 milhões de euros por Lautaro

O Inter acaba de rejeitar uma oferta do Barcelona por Lautaro Martínez. A proposta do clube culé era de 70 M€ e envolvia ainda os passes de Arturo Vidal e... Nélson Semedo, jogador que até ao momento parecia estar de pedra e cal no grupo de trabalho de Quique Setién. Mesmo considerando o médio chileno e o lateral português ativos extremamente interessantes, o clube italiano insiste que só liberta o ponta-de-lança argentino por 111 M€, valor da cláusula de rescisão.

O Barcelona tem o avançado referenciado desde os tempos em que ele evoluía no Racing, ou seja, antes de ter dado o salto para a Europa em 2018. Como não foi suficientemente proativo... viu-se ultrapassado pelo Inter. O emblema blaugrana acena a Lautaro Martínez com um ordenado de 10 M€, acreditando que esta quantia levará a que o atacante pressione o Inter no sentido de deixá-lo sair por uma verba mais simpática (na ótica dos espanhóis, claro).

Habitualmente, o Barça costuma conseguir aquilo que quer e, como tal, o Inter já tem algumas alternativas em carteira para o caso de ter de substituir Lautaro Martínez. A primeira opção é Timo Werner, artilheiro que contabiliza 27 golos esta temporada ao serviço do sensacional RB Leipzig. Aubameyang continua sem renovar com o Arsenal (o seu vínculo finaliza a 30 de junho de 2021), constituindo igualmente um alvo do Inter. O clube inglês começa a ter urgência em negociá-lo sob pena de o ver sair a custo zero. Giroud acaba contrato com o Chelsea daqui a pouco mais de três meses, sendo uma hipótese também ela apetitosa para o Inter. O clube de Milão está igualmente interessado num jogador do mercado interno. Autor de 12 tiros certeiros ao serviço da fantástica Atalanta, uma das equipas-revelação do Velho Continente, o colombiano Duván Zapata tem sobre ele apontada a mira dos nerazzurri.