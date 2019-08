Inter 'veta' dupla Ronaldo/Icardi

A novela entre Mauro Icardi e o Inter não parece ter fim à vista e o clube italiano pode agora tentar impor uma regra que agrada ao avançado argentino: impedir a sua ida para a Juventus, onde Icardi tem o desejo de fazer dupla de ataque com Cristiano Ronaldo. A direção dos nerazzurri já deixou claro que Icardi não entra nas contas de Antonio Conte para 2019/20, e está a tentar arranjar uma colocação que desagrada ao jogador.

Segundo o ‘Corriere dello Sport’, o Inter tem estado a negociar o avançado quer com o Nápoles, quer com a Roma, mas pensando numa hipotética ida para a Juventus. É que o diário italiano indica que o Inter quer definir uma cláusula que impeça Icardi de rumar à Juventus num futuro próximo. A equipa de Milão pede 80 milhões de euros pelo jogador e, no caso de o vender a Roma ou Nápoles, pretende logo colocar a cláusula ‘anti-Juve’, já que os dirigentes nerazzurri não pretendem largar Icardi e vê-lo passado dois anos a alinhar no maior rival.

No entanto, o desejo do internacional argentino, de 26 anos, parece ser mesmo o de rumar a Turim. A imprensa italiana garante que o futebolista pediu à sua mulher e agente Wanda Nara para que desse prioridade a possíveis investidas da Juventus por si, deixando para segundo plano as ofertas de Roma ou Nápoles. Já em Milão, Icardi viu chegar Romelu Lukaku para a sua posição, tendo perdido ainda o seu dorsal (número 9) para o avançado belga.

Paratici nega jogadores a mais

Numa altura em que se fala de excesso de jogadores na Juventus, Fabio Paratici negou essa ideia. "Não diria que há excesso, mas temos de deixar seis jogadores de fora na Champions. Há muitos rumores e poucos se concretizam", disse o diretor desportivo da Juve quando é dado que Dybala ficará no clube e que Mandzukic pode regressar ao Bayern.