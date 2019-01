Irmã de Icardi volta a atacar Wanda Nara: «Tem m... no cérebro»

Continuam de mal a pior as relações de Wanda Nara, a mulher e agente de Mauro Icardi, e a irmã do jogador. Ivana Icardi já tinha feito uma publicação no Natal a criticar o irmão por não ter tido qualquer manifestação de carinho em relação aos pais naquele período, culpando a cunhada por esse facto. Ivana disse mesmo que a Wanda só interessava o dinheiro do irmão.Agora Ivana posiciona-se ao lado de Maxi López, o 'ex' de Wanda Nara. Garante o jogador do Vasco quedo Inter."Outro vítima das parvoíces dela. Ela tem m... [com emoji] no cérebro, que se pode esperar? Depois fala da maldade do mundo e de todas essas coisas... Não sei como o meu irmão aguenta, enfim...", escreveu Ivana nas redes sociais.Ivana lamentou também que Mauro não veja aquilo que para ela é óbvio. "A única pessoa que não se dá conta que ninguém a suporta é o meu irmão. Vive para o show. É uma pena que o meu irmão se prenda a estas parvoíces."