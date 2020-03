Irmão explica viagem de Higuaín à Argentina: «A nossa mãe tem cancro, pedimos mais respeito»

Gonzalo Higuaín esteve, durante esta semana, debaixo de várias críticas por ter viajado para a Argentina no seu jato particular e ter, alegadamente, quebrado a quarentena imposta pela Juventus aos seus jogadores.





Através de uma publicação na sua página do Instagram, o seu irmão, Nico Higuaín veio a público, este sábado, explicar as razões que levaram o internacional argentino a viajar para o seu país e pediu mais respeito pelo antigo jogador do Chelsea."A nossa mãe, como muitas outras pessoas no Mundo, está a lutar com uma doença chamada cancro. Seguramente que a esses seres notáveis nada disso lhes importa tão pouco a saúde da minha mãe, só lhes importa mencionar a palavra mágica, que neste caso é Higuaín, é assim que funciona o ‘business’", escreveu o irmão do avançado da Juventus."Obviamente, cada um saberá para quem será esta mensagem, não gosto de me generalizar. O meu irmão Gonzalo viajou ao seu país com a autorização da Juventus e com um certificado de como deu negativo para o teste de Covid-19, tal como qualquer cidadão argentino", adiantou."Além do mais, o meu irmão está a realizar a quarentena solicitada pelo nosso presidente. O Higuaín não fugiu [de Itália], ok? O objetivo é acompanhar a nossa mãe que luta com esta situação horrível. Por favor, parem de usar a palavra mágica num momento complicado como este para todos nós. O melhor é centrarmos as nossas forças em coisas mais importantes neste momento. Obrigado", finalizou.