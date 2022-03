Itália debate futuro de Mancini na seleção e já se fala num sucessor

O descalabro da seleção de Itália no jogo de ontem com a Macedónia do Norte, e o facto de os campeões europeus em título ficarem de fora do Mundial deste ano, no Qatar, levantou já esta manhã a questão da sucessão de Roberto Mancini, o selecionador. E é apontado um nome ao cargo.O presidente da federação, Gabriele Gravina, garantiu que não vai despedir o técnico e acrescentou esperar que ele fique, mas Mancini pode optar por sair, depois do fiasco que foi a meia-final do playoff de apuramento para o Qatar. Mesmo tendo contrato até junho de 2026...Na próxima terça-feira a Itália defronta a Turquia e Mancini deve anunciar uma decisão depois desse jogo.A 'Gazzetta dello Sport' apontava esta manhã o nome de Fabio Cannavaro como possível sucessor. O antigo defesa começou a sua carreira de técnico na China, ao serviço do Guangzhou FC, mas rescindiu o contrato em setembro.O mesmo jornal diz que Marcello Lippi, antigo selecionador italiano, pode juntar-se a Cannavaro na seleção, mas como diretor técnico.Alessandro Alciato, antigo jornalista da Sky Italia e biógrafo de algumas figuras do futebol italiano, também avançou com o nome de Cannavaro nas redes sociais.