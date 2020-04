Itália estuda fim do campeonato com jogos a cada 72 horas

Cada país estuda a melhor forma de terminar as épocas desportivas, em especial o futebol, pelos milhões que este movimenta. E se em Inglaterra já se fala mesmo em acabar a Premier League na China (?), em Itália o 'Tuttosport' avança esta sexta-feira com a possibilidade da Serie A retomar a competição no final de maio, com jogos a cada 72 horas.





"Não posso garantir nenhuma data para o regresso da competição, mas se as medidas de contenção diminuírem após 13 de abril [Serie A está suspensa oficialmente até esta data], os treinos poderão ser retomados, gradualmente e com todos os cuidados", admitiu Vincenzo Spadafora.Caso assim seja, refere o jornal italiano, os jogos da Serie A poderiam voltar no final de maio. Ou seja, o campeonato regressaria entre 24 e 31 de maio, com os jogos a serem disputados a cada 72 horas - período obrigatório que medeia entre jogos- , de forma a completar rapidamente a época.Aliás, Damiano Tommasi, antigo internacional italiano e atual presidente da associação de jogadores, ainda esta semana reiterou a ideia de que "jogar no verão não seria um problema".