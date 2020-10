Itália pondera fechar o futebol em 'bolha' como aconteceu na NBA

Os responsáveis pelo futebol em Itália estão preocupados com o aumento dos casos de covid-19 no país e já estudam várias possibilidades para evitar que as competições sejam de novo interrompidas. A Serie A pondera uma 'bolha', como aconteceu na NBA, cortes salariais e eventuais playoffs, mas será a federação a tomar decisões em caso de uma nova emergência.





Seja como for, a Liga quer fazer tudo o que estiver ao seu alcance para concluir as competições antes do Europeu do próximo verão. E para evitar uma paragem, o 'La Repubblica' escreve que o organismo está a ponderar possibilidade de as equipas ficarem fechadas em 'bolha', como aconteceu na NBA.Os médicos das 20 equipas da Serie A estão muito preocupados e dizem que com o atual protocolo será difícil retomar a competição em caso de paragem, pelo que o 'fecho' das equipas poderia ser a solução. As equipas ficariam retidas, seriam sujeitas a testes a cada quatro dias durante algumas semanas e apenas sairiam da 'bolha' para jogar.O 'Corriere dello Sport' avança, por outro lado, que a Liga vai discutir amanhã várias possibilidades de investimento e pode aprovar um novo corte salarial coletivo, para ajudar os clubes da Serie A.Têm surgido casos de covid-19 nas equipas italianas, mas os encontros têm sido realizados, com base no protocolo que diz que com um mínimo de 13 jogadores, sendo um deles guarda-redes, uma equipa pode ir a jogo.Mas o problema surgiu no último fim-de-semana, quando as autoridades regionais de saúde proibiram o Nápoles de viajar para Turim,, depois de terem sido detetados dois casos positivos na equipa.O Nápoles não compareceu; a Juventus e a Liga consideram que a equipa treinada por Gattuso perdeu por falta de comparência, mas o caso não está ainda resolvido, pois as autoridades de saúde têm competência para impedir uma equipa de viajar, o que não tinha acontecido até ao momento em Itália.