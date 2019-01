Italianos apontam Manuel Fernandes ao AC Milan

Sete anos depois de ter atuado no Valencia, Manuel Fernandes pode estar de regresso a uma das principais ligas do futebol europeu. Segundo revela o Tuttomercatoweb, o médio português de 32 anos estará na agenda do AC Milan,





Giacomo Bonaventura. clube que estará a ponderar aproveitar o facto de o internacional luso estar a seis meses do final do seu contrato com o Lokomotiv Moscovo para, dessa forma, garantir um acordo bem mais acessível com os russos.De acordo com a mesma publicação, Manuel Fernandes é um jogador bastante apreciado em Milão pela sua versatilidade, sendo visto nos rossoneri como o substituto ideal para o lesionado