Italianos dizem que André Silva chumbou nos exames médicos do Monaco

A 'Gazzetta dello Sport' avança esta terça-feira que André Silva chumbou nos exames médicos do Monaco, clube que já tinha acordo de 30 M€ com o AC Milan para a transferência do internacional português. De acordo com o jornal italiano, foi encontrado um problema num tendão, que poderá colocar em risco o negócio. Ainda assim, de acordo com a mesma fonte, Correa não será impedido de fazer o caminho inverso e reforçar os rossoneri.





O 'La Reppublica' adianta que questões financeiras poderão estar também por detrás da iminente quebra da transferência.