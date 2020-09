Italianos dizem que Juventus já chegou a acordo salarial com Suárez

Pode estar muito perto de concluir-se um dos grande negócios deste mercado de transferências. De acordo com a imprensa italiana, a Juventus está na 'pole position' para garantir a contratação de Luis Suárez, avançado uruguaio do Barcelona, que recebeu marcha de saída por parte do novo treinador dos culé, Ronald Koeman.





De acordo com o 'Tuttomercatoweb', a 'Vecchia Signora' já chegou a um acordo salarial com o internacional uruguaio, que o colocaria como o segundo jogador mais bem pago do plantel transalpino, somente atrás de Cristiano Ronaldo, com a possibilidade de encaixar por temporada uma verba a rondar os 12 milhões de euros (10M€ fixos com mais 2M€ entre variáveis).Contudo, apesar de a Juventus estar na frente do negócio, a mesma fonte adianta que o Paris Saint-Germain - equipa que também está interessada em garantir o avançado uruguaio - não está totalmente fora da corrida, uma vez que prepara-se para fazer uma contra-proposta.Entretanto, a imprensa italiana avança que Gonzalo Higuaín poderá ser o jogador a sair de imediato do plantel da Juve, com o avançado argentino, de 32 anos, a ter o Inter de Miami, de David Beckham, como principal destinatário. De acordo com a 'TyC Sports', as duas partes já chegaram, inclusive, a um "acordo total" para a sua transferência.