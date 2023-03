Italianos relatam confusão entre Mourinho e o presidente da Lazio: «Estás a olhar para onde?»

Depois da habitual tensão no relvado do Olímpico, o Lazio-Roma continuou a ser jogado no túnel, com uma suposta confusão a envolver José Mourinho e Claudio Lotito, o presidente da turma laziale.Segundo a 'Gazzetta dello Sport', tudo começo quando Alessio Romagnoli decidiu celebrar junto ao balneário da Roma, o que levou a uma reação intempestiva de Gianluca Mancini. Irritado, este último chamou o seu compatriota (e colega de seleção) de "monte de m...", isto antes de aparecerem na cena Lotito e Mourinho.O presidente da Lazio inicialmente surgiu para separar os dois jogadores que estavam a discutir, tendo então surgido Mourinho. "Estás a olhar para onde?", questionou o técnico português. Lotito respondeu de pronto. "Sou o presidente da Lazio. Quem és tu? Esta é a minha casa e não devias sequer estar aqui", atirou o líder dos laziale, aludindo ao facto do português estar suspenso e, em teoria, estar impedido de aceder àquela zona. A situação ficaria apenas sanada perante a intervenção de Tiago Pinto, que separou treinador e presidente.Note-se que, relativamente à presença de Mourinho apesar da suspensão, a Gazzetta adianta que um dirigente da Federação Italiana de Futebol (FIGC) terá autorizado o técnico português a estar com os seus jogadores após o encontro.