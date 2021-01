Revelado o conteúdo da discussão entre Ibrahimovic e Lukaku: até meteu voodoo e a mulher do sueco

O dérbi de Milão foi, como habitual, bastante quentinho, mas o ambiente aqueceu ainda mais já perto do final da primeira parte, quando Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku se pegaram. Houve um encostar de cabeças que fez faísca e ainda uma troca bem dura de palavras, que segundo a imprensa italiana envolveu insultos de parte a parte.





No final acabou por ser Lukaku a sair a rir nesta noite intensa, já que o Inter Milão venceu por 2-1 e avançou para as meias-finais da Taça de Itália. Já Ibrahimovic, até marcou um golo, mas acabou expulso devido a uma falta a meio campo.

A história do voodoo: sueco estava atento



A alusão de Ibrahimovic ao voodoo não é inocente e demonstra que o sueco está atento a tudo o que envolve os seus oponentes. Nesta situação em causa está um episódio ocorrido em 2016, quando o presidente do Everton revelou que Lukaku voltou atrás na sua decisão de renovar com o clube depois de ter recebido uma mensagem da sua mãe a dizer que deveria rumar ao Chelsea. Um conselho que terá dado ao filho após receber indicação de um ritual de voodoo.



"Garanto-vos que fizemos tudo para o manter. Se vos disser o que lhe oferecemos, não vão acreditar. Colocámos em cima da mesa um contrato melhor do que o do Chelsea e o agente dele veio cá para assinar. O Robert [Elstone, diretor executivo do Everton] estava cá, esta tudo pronto, havia uns jornalistas lá fora, e de repente no meio da reunião o Rom liga para a mãe. Ele disse-me que tinham feito um ritual de voodoo e que a mensagem era que tinha de ir para o Chelsea", disse Farhad Moshiri aos acionistas do clube numa reunião na qual justificou a saída do belga.

"Vai fazer as tuas merdas de voodoo, seu burro", atirou o avançado sueco, provocando a fúria do belga, que lhe respondeu: "Vai-te f***, tu e a tua mulher. Queres falar sobre a minha mãe?", questionou Lukaku. Posteriormente, segundo a RAI, o belga disse ao sueco para se parar de rir na sua direção, ao que Ibra respondeu "vamos lá para dentro [balneário], vamos!" num tom de confronto.