Italianos revelam que futuro de Paulo Fonseca na Roma depende dos próximos dois jogos

Há três jogos que a Roma não ganha e o objetivo de aceder à Liga dos Campeões na próxima época vai ficando cada vez mais distante. E segundo revela esta terça-feira o 'Corriere dello Sport', o futuro de Paulo Fonseca à frente da equipa vai depender resultados que conseguir nos próximos dois jogos, frente ao Parma e ao Brescia.





A Roma regressou depois da paragem - motivada pela pandemia - com uma vitória sobre a Sampdoria, mas os desaires consecutivos diante do Milan, da Udinese e do Nápoles constituíram um duro revés nas aspirações europeias dos giallorossi, que estão agora a 14 pontos da Atalanta, o quarto classificado, quando faltam 8 jogos para o final da época.O jornal escreve que, embora tenha recebido o apoio da direção, o treinador português não tem margem para sofrer mais contratempos e os próximos dois jogos podem definir o seu futuro.Luciano Spalletti e Mauricio Pochettino já são, inclusivamente, falados para o lugar do português.