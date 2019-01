Ivan Marcano estreia-se a marcar pela Roma

O espanhol Ivan Marcano, que foi jogador do FC Porto nas últimas quatro épocas, estreou-se esta segunda-feira a marcar pelo seu atual clube, a Roma, contribuindo assim para a expressiva vitória por 4-0 sobre o Virtus Entella.O jogo, no Estádio Olímpico da capital, contou para os oitavos de final da Taça de Itália e qualificou os lobos da capital para os 'quartos' da prova, nos quais vão defrontar a Fiorentina, em 19 de janeiro.Ivan Marcano não tem sido escolha de Di Francesco - apenas tinha quatro jogos disputados -, mas teve a sua oportunidade com a lesão do brasileiro Juan Jesus, logo aos dez minutos, que lhe permitiu fazer o jogo quase completo contra o adversário, do terceiro escalão.O ex-dragão marcou aos 45'+2, a passe do checo Patrik Schik, decididamente o homem do jogo, já que também marcou dois golos, no primeiro minuto e aos 47'. O quarto tento da equipa da capital foi do argentino Javier Pastore, aos 74'.Também esta segunda-feira, mas num jogo que opôs duas equipas da Série A, a Atalanta ganhou 2-0 em Cagliari, golos de Zapata (88') e Pasalic (90'+3).