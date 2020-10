Jens Hauge assina pelo AC Milan até 2025

O norueguês Jens Petter Hauge, goleador do Bodo/Glimt, é reforço do AC Milan até 2025, informou esta quinta-feira o clube italiano no seu site oficial.

"O AC Milan tem a satisfação de comunicar que adquiriu a título definitivo ao Bodo/Glimt o futebolista Jens Petter Hauge. O avançado norueguês assina pelos rossonero até 30 de junho de 2025", indica o clube.

O AC Milan, que esta quinta-feira visita o Rio Ave no playoff da Liga Europa e que na Série A venceu os jogos das duas primeiras jornadas, assinala o percurso de Hauge, jogador de 20 anos, como um goleador.

No jogo da terceira pré-eliminatória da Liga Europa, em que o AC Milan recebeu e eliminou o Bodo/Glimt (3-2), Hauge marcou o segundo golo da equipa norueguesa.