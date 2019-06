João Cancelo a um passo do Manchester City

Cancelo na rota do City enquanto Jovic concretiza sonho Real



João Cancelo pode estar a dias de ser anunciado como reforço do Manchester City. Segundo o 'Tuttosport' esta quinta-feira, Pep Guardiola está muito perto de garantir o lateral português da Juventus no plantel dos citizens, estando o negócio no entanto pedente da saída de Danilo.Desde maio que o antigo jogador do FC Porto é dado como alvo de interesse do Inter, que conta agora com o treinador Antonio Conte, sucessor de Luciano Spalletti no cargo. Com a saída de Danilo, Cancelo ficaria com a vaga no plantel às ordens de Pep Guardiola e segundo a imprensa italiana o acordo entre o clube britânico e o internacional português, João Cancelo, deverá ficar concluída nos próximos dias.Ainda de acordo com a imprensa italiana, a Juventus deverá aceitar negociar o lateral-direito na ordem dos 50 milhões de euros.Esta seria a primeira experiência de João Cancelo na Premier League, depois de Benfica, Valencia, Inter e Juventus.