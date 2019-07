A notícia faz eco esta sexta-feira na imprensa italiana - João Cancelo terá sido incluído num pacote de jogadores que a Juventus ofereceu ao Manchester United, numa tentativa de convencer os red devils a vender Paul Pogba. Além do defesa português, terão sido também oferecidos Blaise Matuidi e Douglas Costa.Dos três, segundo o 'Mirror', o mais atrativo para os red devils seria Matuidi, não obstante os seus 32 anos, uma vez que é o precisamente o tipo de jogador que o clube inglês procura para o meio-campo.Recorde-se que o Manchester City chegou a mostrar interesse em João Cancelo, mas o facto de Dani Alves se ter oferecido aos citizens (é um jogador livre, pois acabou contrato com o PSG) arrefeceu o interesse do campeão inglês no defesa português.Já no que diz respeito a Pogba, a Juventus não é o único clube na corrida pelo francês. O Real Madrid também quer o médio, mas as exigências dos red devils têm travado o avanço do negócio.