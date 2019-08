João Mário confirmado no Lokomotiv Moscovo

Inter e Lokomotiv Moscovo chegaram a acordo para o empréstimo de João Mário por um ano, com opção de compra não obrigatória de 18 milhões de euros. O médio, de 26 anos, deixa assim o emblema da Serie A para rumar à Rússia, depois de ter estado no radar de Monaco e Wolverhampton.





O internacional português sai para poder jogar com regularidade tendo em vista uma chamada à Seleção Nacional, com os olhos postos no Europeu.Recorde-se que João Mário, que em 2016 trocou o Sporting pelo Inter a troco de 40 milhões de euros, nunca se conseguiu impor na turma de Milão e não entrava nos planos do técnico Antonio Conte para a próxima época.