João Mário: «Tenho uma cláusula que não me permite voltar a Portugal para outras equipas»

João Mário chegou ontem à noite a Lisboa e não fugiu à pergunta sobre se gostava de ficar em Portugal... para jogar. No entanto, o internacional português detalhou a sua situação. "Tenho contrato por mais dois anos com o Inter. Apresento-me dia 7. Não acredito que seja o momento de voltar. Certamente vou continuar no estrangeiro, mas quem sabe um dia mais tarde", começou por referir o jogador, de 26 anos, antes de ser questionado sobre possíveis contactos. "Não interessa! Tenho uma ligação muito forte ao Sporting e também uma cláusula que não me permite voltar a Portugal para outras equipas", referiu.

Além de falar de "bons momentos" que viveu em Itália e de destacar que gostou muito de Inglaterra e do West Ham, João Mário garantiu que a prioridade é jogar. "Se o fizer, sei que posso ser uma opção cada vez mais válida para a Seleção. O próximo ano é de Europeu, o meu objetivo é jogar e espero que o possa fazer e ser feliz. Quero definir o melhor para mim e para o clube. Vamos ver", rematou o médio, incerto sobre se continua no Inter.