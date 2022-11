João Moutinho vai jogar no Spezia, segundo adianta a televisão Sky Sport Itália. O defesa português, de 24 anos, jogava nos norte-americanos do Orlando City desde 2019.Agora, o jogador formado no Sporting terá a primeira experiência na Europa, a nível sénior. À sua espera tem um contrato válido até junho de 2025.Além do Orlando City, o lateral esquerdo alinhou ainda no Akron Zips e no Los Angeles FC.