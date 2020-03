Jogador da Juventus não esquece médicos que lhe salvaram o filho em 2012 e doa 120 mil euros

Leonardo Bonucci, colega de Cristiano Ronaldo na Juventus, decidiu doar 120 mil euros ao serviço de saúde de Turim, com vista a ajudar no combate à epidemia do coronavírus que neste momento paralisa o país.





Trata-se - segundo a imprensa transalpina - de um gesto de gratidão do futebolista e da mulher que não esquecem os médicos que em 2016 salvaram a vida do seu filho Matteo, então com dois anos. A criança foi submetida a uma cirurgia delicada no hospital pediátrico Regina Margherita, em Turim, depois do aparecimento de uma patologia aguda.Segundo as autoridades de saúde locais, o dinheiro vai ser utilizado para a compra de dois ecófrafos portáteis, fundamentais para a avaliação de pacientes acamados, e cerca de 50 máscaras de filtro de circuito de ar reutilizáveis, além de outro material necessário.