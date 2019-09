Jogador do Bolonha: «Não lutamos pela permanência ou pela Europa mas sim por Mihajlovic»

O Bolonha continua com o seu treinador no hospital. Sinisa Mihajlovic - o técnico que Bruno de Carvalho escolheu para liderar o Sporting, mas que acabou depois por ser dispensado pela comissão de gestão -, encontra-se internado, a lutar contra uma leucemia, e os seus jogadores só pensam em dar-lhe alegrias no campo.





"Nós não lutamos pela permanência ou pela Europa, lutamos por Sinisa Mihajlovic", garantiu o avançado Nicola Sansone à Sky Sport Itália, horas antes do jogo com a Roma de Paulo Fonseca.A equipa já provou que nunca desiste, como aconteceu diante do Brescia, em que o Bolonha perdia por 3-1 e acabou por ganhar por 4-3 depois de falar ao telefone com o treinador. "A doença dele atingiu-nos duramente, nós temos uma ligação muito forte com o nosso treinador. Somos uma equipa unida, queremos dar-lhe mais uma alegria e visitá-lo quando formos a caminho de casa."