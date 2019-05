Jogador perfeito tem a cara... de Cristiano Ronaldo

A ‘La Gazzetta Dello Sport’ mostrou o desenho daquele que seria o jogador perfeito e a cara escolhida é a de Cristiano Ronaldo. O esboço tem como base o desenho ‘Homo Quadratus’ de Leonardo da Vinci e a explicação para ser o português a dar o rosto passa pelo seu jogo aéreo e pela impulsão.





O jornal italiano recorda que CR7 já saltou a uma altura de 2,65 metros. O futebolista ideal teria ainda o pé esquerdo de Messi (Barcelona) e o direito de Modric (Real Madrid). Já as coxas seriam de Salah (Liverpool) e Mbappé (PSG), com o jornal a recordar que o francês já atingiu a velocidade de 38 km/h. Já a o tronco pertenceria a Pogba (Manchester United), enquanto Buffon (PSG) e Neuer (Bayern) entram no desenho pela amplitude que conseguem alcançar na abertura dos braços.

Bernardeschi elogia CR7

Bernardeschi, jogador da Juventus, também parece encantado com a qualidade do colega CR7. "Aprendo muito só a vê-lo treinar. Ele pode ser uma sombra ou um estímulo. Fui pela segunda opção. Estou muito feliz pela relação que tenho com ele", referiu o italiano à ‘La Gazzetta dello Sport’, acrescentando: "Prefiro jogar contra ele nos treinos. Como adversário, representa um desafio."