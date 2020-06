Jogadores da Juventus festejaram passagem à final da Taça de Itália

Com a passagem à final da Taça de Itália garantida, os jogadores da Juventus recorreram às redes sociais para festejar. De Buffon a Ronaldo, os craques da vecchia signora já pensam em Roma.





"O regresso foi diferente, mas alcançámos o nosso objetivo. Roma aqui vamos nós #finoallafine #forzajuve", escreveu Cristiano Ronaldo, que falhou um penálti contra o AC Milan.Já Buffon celebrou no Instagram com uma fotografia de três crianças com as camisolas de Bentancur, Ronaldo e Dybala. "Unidos superamos os obstáculos", realça."Todos os caminhos vão dar a Roma. Vamos à fonal", assinalou Dybala."Três meses depois, voltamos a fazer o que mais gostamos, jogar futebol. Na esperança de dar um sorriso a todos, apesar do passado recente, festejamos a passagem à final, dedicando-a a todos aqueles que nos apoiaram a partir das suas casas", lembrou Bonucci.