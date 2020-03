Jogadores do Bolonha surpreendem adeptos que vivem sozinhos

Quatro jogadores do Bolonha surpreenderam esta quarta-feira os adeptos do clube da Liga italiana de futebol, que vivem sozinhos, de modo a transmitirem proximidade, numa Itália que é o país com mais mortos provocados pela pandemia da covid-19.

"Andrea Poli, Angelo Da Costa, Riccardo Orsolini e Marco Di Vaio ligaram para alguns dos nossos adeptos que moram sozinhos. Uma pequena surpresa para estarmos mais perto neste período difícil", escreveu o emblema transalpino na página oficial na Internet, anexando os vídeos com as chamadas.

A Itália regista, até ao momento, mais de 6.800 mortes e mais de 69.000 infetados pelo novo coronavírus, com o Governo a decretar o encerramento de todas as empresas, exceto farmácias e supermercados, na tentativa de conter a rápida propagação.