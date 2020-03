Jogadores do Perugia ligam aos sócios: «Queríamos saber como estão...»

Com o plantel em quarentena, o departamento de marketing do Perugia criou uma iniciativa que tem como objetivo, não só dar alegria aos adeptos, mas incentivar os atletas que estão em casa. O clube italiano pediu aos jogadores que ligassem a alguns sócios. "Estou? Sou o guarda-redes do Perugia, queríamos saber como estão", assim começa o telefonema de Guglielmo Vicario, camisola 1 do emblema de Umbria, a um casal de sócios, Paola e Paolo. "É uma brincadeira?", perguntam os sócios surpreendidos.





"São sócios de longa data e gostaríamos de saber como estão a passar este momento difícil". Este é o ponto de partida para os telefonemos que nos próximos dias terão como protagonistas outros jogadores do plantel.