Dois jogadores italianos estão a ser investigados por terem, alegadamente, violado uma jovem estudante que conheceram numa discoteca em Milão, avança o 'Corriere della Sera'.Segundo a mesma fonte, Mattia Lucarelli e Federico Apolloni, ambos de 23 anos, vão ser ouvidos em tribunal na sequência da investigação. O crime terá ocorrido entre 26 e 27 de março do ano passado, num apartamento naquela cidade italiana.O jornal explica ainda que a vítima terá sido atraída até ao apartamento em questão depois de ter aceitado a boleia de um grupo de rapazes que conheceu nessa mesma discoteca. Além disso, existe mais um indivíduo que terá participado no ato.Lucarelli e Apolloni já negaram as acusações.