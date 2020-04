«Jogos com público só quando houver vacina»: regresso do futebol gera discussão em Itália

Em Itália há clubes que planeiam o regresso aos treinos, na perspetiva de se retomar a Serie A, mas a sub-secretária de estado da saúde veio esta terça-feira dizer que dificilmente isso acontecerá nos próximos tempos.





"Acho muito difícil o regresso do futebol e para mim este debate não é prioritário. Penso que podemos renunciar ao desporto por mais um mês", disse Sandra Zampa, em declarações à 'RaiNews24'."As pessoas só voltarão às bancadas quando houver segurança, ou seja, quando houver uma vacina contra a covid-19", acrescentou aquela responsável, que também não vê condições para a realização de jogos à porta fechada neste momento. "Não seria catastrófico esperar mais um mês. Se os clubes acham que podem organizar jogos, analisem-se as propostas. Eu diria que não, mas não sou eu quem vai decidir."O diretor do instituto de doenças contagiosas também se manifestou contra o regresso do futebol. "Se tiver de dar a minha opinião, digo que sou contra. Os cientistas têm de ser cientistas e não adeptos", explicou Giovanni Rezza.