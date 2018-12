Jorge Mendes: «Ronaldo disse-me em janeiro que queria a Juventus e pensei que era impossível»

Depois da polémica celebração, Ronaldo pediu desculpa ao guarda-redes do Torino Depois da polémica celebração, Ronaldo pediu desculpa ao guarda-redes do Torino

Jorge Mendes venceu esta segunda-feira o prémio Golden Boy para melhor agente europeu e aproveitou para contar pormenores do negócio que abalou o mercado de transferências no último verão: a mudança de Cristiano Ronaldo do Real Madrid para a Juventus. De resto, o empresário confessou que o jogador já lhe tinha dito que queria jogar em Turim."Ronaldo disse-me em janeiro que queria jogar na Juventus. Pensei de imediato que era impossível e disse-lhe que era muito difícil. Mas nada é impossível. A primeira reunião com os dirigentes da Juventus foi em Madrid antes do jogo com o Real. Depois houve outros contactos por telefone e, devagar, a operação tornou-se viável. As negociações duraram dois ou três meses", recordou Mendes, em declarações citadas pelo TuttoSport."O mérito é da Juventus, do presidente Agnelli e de quem tomou a decisão de contratar Cristiano", acrescentou.Questionado sobre a reação de Florentino Pérez em todo o processo, Jorge Mendes respondeu simplesmente: "Foi tudo normal, a Juventus queria Ronaldo e comprou-o".